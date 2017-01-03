دعسوا على الجثث للنجاة بأرواحهم

حسن ابوزينب | Tuesday, 03 January 2017 - 00:00 am

كشف لاعب كرة محترف نجا بأعجوبة من مجزرة الملهى الليلي بمدينة إسطنبول عن مشاهد مرعبة للحادث، وقال "إن الكل كان يحاول الابتعاد والخروج من الملهى للنجاة بجلده حينما فتح المسلح النار بطريقة عشوائية".

وقال الدولي التركي سيفا بويداس المحترف لنادي سكاي "إنه سمع بعد دخوله ملهى داينا الذي كان يؤمه وقتها 700 من المحتفلين برأس السنة طلقاً نـاريـاً، الأمر الـذي أدى لتعرض إحدى الفتيات لإغماء بسبب الصدمة التي أصيبت بها".

وأضـاف أنه خـلال اندفاعه مع المرعـوبين للأبواب لمغادرة المكـان على جناح السرعـة، كان هناك غبار كثـيف ودخان، فيما كانت أصوات إطلاق النار تزداد حدة، مشيراً إلى أن حالات الإغماء زادت وسط الإناث مع تزايد أصوات النار.

وأضـاف الـلاعب قائلا: "يقـولون إن عدد القتلى يتراوح بين 35 ـ 40 شخصاً ولكنه يعتـقد أن عدد الضحايا كان أكبر، مشيراً إلى أن الهاربين من المجزرة كـانوا يدعسون تحت أقدامهم قتلى صرعهم الرصاص".

وأوضح بـويـداس أنه لم يشاهد بعينيه الرجل الذي كان يطلق النيران، ولكن أصوات الرصاص كادت تصم سمعه. مشيراً إلى أن الشرطة تدخلت بسرعة. وأضاف أنه شاهد رجلاً يخرج من تحت الجثث التي تراكمت فوقه، كما شاهد آخرين يلقون بأنفسهم في الماء، يذكر أن ثلاث لاعبات سلة أمريكية كن يحتفلن في نادٍ مجاور لمدخل الملهى، حيث تمكنّ من الهرب قبل أن ينتقل لهن السفاح.