يوفنتوس يعلن تعاقده مع رينكون مدافع جنوه

روما - (أ ف ب) | Tuesday, 03 January 2017 - 13:52 pm

تعاقد نادي يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الخمسة الماضية، مع لاعب وسط جنوى الفنزويلي توماس رينكون مقابل ثمانية ملايين يورو حتى سنة 2020، بحسب ما اعلن النادي الثلاثاء.



وسيكون رينكون اول لاعب فنزويلي يدافع عن الوان "السيدة العجوز".



واكد النادي ان "توماس رينكون انجز انتقالا دائما من جنوى مقابل ثمانية ملايين يورو"، موضحا ان قيمة الصفقة قد ترتفع الى تسعة ملايين "في حال تحقق بعض الشروط الواردة في العقد" دون تحديدها.



واوضح يوفنتوس ان عقد رينكون يمتد حتى يونيو 2020.



وكان اللاعب انضم الى جنوى قادما من هامبورغ الالماني عام 2014 وخاض في صفوفه 78 مباراة سجل خلالها ثلاثة اهداف.



وقد يخوض مباراته الاولى مع ناديه الجديد ضد بولونيا الاحد مع معاودة نشاط الدوري الايطالي. ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق اربع نقاط عن روما، علما ان له مباراة مؤجلة.



وكان يوفنتوس مرشحا لضم لاعب الوسط الدولي البلجيكي اكسيل فيتسل، لاعب زينيت سان بطرسبوغ الروسي. الا ان وسائل اعلام بلجيكية افادت الاثنين ان اللاعب الذي يحتفل بعيد ميلاده الثامن والعشرين في 12 يناير، قرر الانتقال الى نادي تيانجين كوانجيان الصيني، مقابل راتب سنوي يناهز 18 مليون يورو.