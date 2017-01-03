كوستا يشيد بدور المدرب كونتي في انتفاضة تشيلسي

لندن - رويترز | Tuesday, 03 January 2017 - 13:45 pm

أشاد دييجو كوستا مهاجم تشيلسي بدور المدرب أنطونيو كونتي في معادلة فريقه للرقم القياسي في تحقيق 13 انتصارا متتاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليقفز إلى قمة المسابقة.



وكان تشيلسي احتل المركز العاشر بالدوري الموسم الماضي لكنه يتصدر المسابقة هذا الموسم بفارق خمس نقاط ويثق كوستا أن السبب في هذه الانتفاضة يعود إلى العلاقة القوية للمدرب الإيطالي بلاعبيه.



وقال كوستا (28 عاما) لوسائل إعلام بريطانية "جاء المدرب وطبق خططه وسارت الأمور بشكل رائع."



وأضاف "الواقع أن علاقة المدرب جيدة باللاعبين وفي كل مرة يقول الدعابات للاعبين. هذا أمر جيد بوجود مدرب لا يؤدي دوره كمدرب فقط بل شخص يمكن الحديث إليه ويبث الثقة في لاعبيه في اللحظات الصعبة."



ويتصدر كوستا قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا وقال إنه كان قريبا من الرحيل إلى أتليتيكو مدريد قبل انطلاق الموسم الجاري.



وقال كوستا "كانت هناك إمكانية للذهاب إلى أتليتيكو بسبب بعض الأمور منها العائلة وإقامتي هناك لكن ليس بسبب تشيلسي."



وأضاف "هنا الكثير من الحب مع المشجعين ومع الأشخاص ولذلك أنا سعيد جدا. كنت أرغب في تغيير شيء واحد لأسباب عائلية لكن الأمور لم تكتمل ليستمر شعوري بالسعادة هنا."

ويلعب تشيلسي في ضيافة توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس غدا الأربعاء قبل أن يستضيف بيتربره يونايتد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.