راموس وبيبي يغيبان عن المران الأخير لريال مدريد قبل موقعة اشبيلية

مدريد - (د ب أ) | Tuesday, 03 January 2017 - 14:33 pm

غاب المدافعان بيبي وسيرخيو راموس عن تدريبات ريال مدريد اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراته غدا الأربعاء أمام اشبيلية في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك أسبانيا.



وبذلك تأكد غياب اللاعبين عن مباراة الغد ليحل مكانهما الثنائي رافايل فاران وناتشو في مركز قلب الدفاع.



ولا يزال راموس يعاني من بعض الآلام العضلية منذ مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، حيث لم يتماثل للشفاء حتى الآن.



وأكد راموس في تصريحات صحفية أمس أنه لن يتمكن من اللحاق بمباراة ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس الملك أمام اشبيلية، مؤكدا أن حظوظه ستكون أكبر في خوض مباراة الإياب في 12 يناير الجاري على ملعب سانشيز بيزخوان، معقل اشبيلية.



وعلى جانب آخر، يعاني المدافع البرتغالي بيبي من ألام عضلية أيضا، إلا أن النادي الملكي لم يفصح عن وضعه الحالي ومدى تعافيه من الإصابة.



وغاب عن تدريبات اليوم أيضا اللاعبون جاريث بيل ولوكاس فازكيز وكوفاسيتش، الذين لا يزالون في فترة التعافي من الإصابة.



ورغم الغيابات، يملك زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عناصر أخرى مميزة في وسط الميدان مثل كاسميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس، وهم الذين اعتمد عليهم المدرب الفرنسي أكثر من غيرهم منذ قدومه على رأس القيادة الفنية للفريق.