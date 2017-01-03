بيسكارا يعيراكويلاني إلى ساسولو

روما - د ب أ | Tuesday, 03 January 2017 - 15:27 pm

أعلن نادي ساسولو الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع النجم الإيطالي الدولي ألبرتو اكويلاني نجم خط وسط فريق بيسكارا الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.





وعاد اكويلاني(32 عاما) إلى الدوري الإيطالي في صيف 2016 حيث انتقل في يوليو الماضي إلى بيسكارا قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي بعد موسم واحد في صفوف الفريق البرتغالي.





ولكن اكويلاني، الذي خاض 38 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي (الآزوري) خلال مسيرته الكروية حتى الآن ، لم يحقق النجاح الذي سعى إليه مع بيسكارا حيث خاض مع الفريق تسع مباريات فقط وسجل هدفا واحدا فيما يقبع بيسكارا في المركز الأخير بجدول الدوري الإيطالي ليرحل اكويلاني إلى ساسولو بحثا عن فرصة أفضل للمشاركة والسطوع.