الاتفاق يواجه غلطة سراي الاثنين المقبل

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 03 January 2017 - 15:24 pm

يواجه الفري الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فريق غلطة سراي التركي يوم 9 من الشهر الجاري ، واعتبر الموقع الرسمي لنادي غلطه سراي التركي المواجهة الودية التي تجمعه أمام الاتفاق بالإعداد الجيد قبل استئناف مباريات الدور الثاني بالدوري التركي الممتاز ، وكانت إدارة النادي التركي أرسلت الاثنين إلى نادي الاتفاق برنامج زيارة الفريق إلى المملكة العربية السعودية ، وأشار الموقع الرسمي للنادي التركي إلى أن المواجهة تأتي أمام فريق له تاريخ بالكرة السعودية، ويقدم هذا الموسم أداء جيداً بدوري المحترفين.

ويحتل غلطه سراي المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري التركي بـ 33 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن باشاك شهير المتصدر.