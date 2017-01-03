سنة أولى لزيدان مدرباً: ألقاب وأرقام

مدريد - (أ ف ب) | Tuesday, 03 January 2017 - 15:39 pm

حقق الفرنسي زين الدين زيدان سنة أولى استثنائية مع ريال مدريد الاسباني. في ما يأتي بعض الارقام التي تختصر عامه مع النادي، والذي بدأ في الرابع من يناير 2016.





عدد المرات التي خسر زيدان "الكلاسيكو" في مواجهة برشلونة، اذ فاز ريال مدريد 2-1 في ملعب غريمه كامب نو في\ابريل، وتعادل 1-1 على الملعب نفسه مطلع ديسمبر.





عدد الألقاب التي احرزها زيدان خلال عام: دوري ابطال اوروبا في مايو على حساب اتلتيكو مدريد الاسباني (5-3 في ركلات الترجيح بعد التعادل 1-1)، وكأس السوبر الاوروبية في اغسطس على حساب اشبيلية (3-2 بركلات الترجيح)، وكأس العالم للاندية في ديسمبر على حساب كاشيما انتلز الياباني (4-2 في الوقت الاضافي بعد التعادل 2-2).



الرقم الذي حمله اللاعب الجزائري الاصل عندما دافع عن صفوف الريال بين عامي 2001 و2006. وعاود النادي بيع القميص مع اسم زيدان ورقمه منذ تسلمه مهام التدريب، وباتت رؤية مشجعين يرتدون هذا القميص في المدرجات، أمرا مألوفا منذ الموسم الماضي.



عدد الانتصارات المتتالية التي حققها ريال مدريد بقيادة زيدان في الدوري الاسباني، بين الثاني منمارس 2016 (3-1 ضد ليفانتي)، حتى 18 سبتمبر (2-صفر ضد اسبانيول). وعادل النادي الملكي الرقم القياسي الذي حققه برشلونة في موسم 2010-2011، حينما كان بقيادة الاسباني جوزيب "بيب" غوارديولا.



عدد المباريات دون خسارة التي خاضها ريال مدريد بقيادة زيدان، وهو لم يهزم منذ ذهاب الدور ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا امام فولفسبورغ الالماني (صفر-2) في السادس من ابريل 2016. واتاحت هذه السلسلة للمدرب الفرنسي، كسر الرقم القياسي السابق للنادي (34 مباراة في 1988-1989)، ويسعى حاليا لتحطيم الرقم القياسي الذي يحمله برشلونة (39 مباراة في 2015-2016).



عمره الذي يعتبر يافعا نسبيا بالمقارنة مع المدربين الآخرين للفرق الاوروبية الكبرى. اعتزل زيدان كلاعب في عام 2006 عن 34 عاما.



عدد المباريات الرسمية التي خاضها زيدان كمدرب لريال مدريد. خلال عام 2016، حقق 40 فوزا و11 تعادلا، وهزم مرتين فقط.



نسبة الفوز في مبارياته كمدرب منذ توليه مسؤولية النادي في 2016،عدد المباريات التي خاضها منذ بدء مسيرته التدريبية في العام 2014 مع الفريق الاحتياطي لريال مدريد. رصيده في مسيرته الكاملة كمدرب (الفريقان الاول والاحتياطي) هي 66 فوزا، 28 تعادلا و16 هزيمة.

السنة التي من المقرر ان ينتهي فيها عقده الحالي مع ريال مدريد.