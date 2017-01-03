القادسية يعسكر في العين

الخبر - الرياضية | Tuesday, 03 January 2017 - 16:00 pm

يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته مساء غد الاربعاء في الصالة المغلقة بالنادي وذلك بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق أنجوس عقب مباراة الفيصلي الأخيرة .



على صعيد آخر قرر الجهاز الفني إقامة معسكر خارجي للفريق في مدينة العين الإماراتية لمدة 10أيام اعتباراً من من السبت المقبل الموافق 7 يناير وحتى 17 يناير ، ويتخلل المعسكر إقامة مباراتيين وديتين ستعلن عبر المركز الإعلامي لاحقاً.



يشار إلى أن القادسية يحتل المركز العاشر بـ 13 نقطة على لائحة ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين .