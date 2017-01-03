ليستر سيتي يتعاقد مع اللاعب النيجيري نديدي

لندن - رويترز | Tuesday, 03 January 2017 - 23:05 pm

قال ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه تعاقد مع ويلفريد نديدي لاعب وسط منتخب نيجيريا من نادي ريسنج جنك البلجيكي لمدة خمس سنوات ونصف في انتظار حصوله على تصريح عمل.



ولم يكشف النادي عن تفاصيل مالية لكن تقارير صحفية ذكرت أن الصفقة مقابل 15 مليون جنيه استرليني (18.38 مليون دولار) اضافة الى مصاريف أخرى محتملة قيمتها ثلاثة ملايين.



وأضاف ليستر سيتي بموقعه على الانترنت ان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما وافق على البنود الشخصية للتعاقد وخضع للكشف الطبي وسيوقع على العقد حتى يونيو حزيران 2022 بعد حصوله على تصريح العمل.



وقال ليستر الذي كان يبحث عن بديل للاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي الذي انتقل إلى تشيلسي المتصدر الصيف الماضي إن نديدي سيكمل باقي اجراءات الانضمام في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.



وسينضم نديدي - الذي ساعد جنك على بلوغ مرحلة خروج المغلوب في الدوري الاوروبي هذا الموسم - الى المهاجم الدولي النيجيري أحمد موسى في ليستر.



ويحتل ليستر - الذي فاز باللقب الموسم الماضي على عكس كل التوقعات - المركز 14 في الدوري ولا يزال ينتظر أول انتصار له خارج أرضه هذا الموسم.