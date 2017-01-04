كسروا قدمه.. ونال بطاقة صفراء

ترجمة ـ حسن أبوزينب | Wednesday, 04 January 2017 - 00:00 am

تلقى كاميرون مكجيهان لاعب وسط نادي لوتون، إحدى أكثر بطاقات المخالفات غرابة وأكثرها إثارة للسخرية، حينما أشهر في وجهه الحكم بطاقة صفراء لرد الفعل الذي بدا منه بعد أن أصيب بكسر في قدمه، خلال مباراة فريقه أمام بورتسموث التي جرت على ملعب فراتون بارك أمس الأول. وكان كاميرون قد تعرض للإصابة الخطيرة بعد التحامه مع لاعب بورتسموث مايكل دولي في الشوط الأول من المباراة، فأطلق صرخة مدوية نتيجة الآلام المبرحة ترددت أصداؤها في الملعب، ولكنه تلقى العقوبة التي لم يكن يتوقعها أحد من الحكم تيم روبنسون، الذي بنى قراره على مبالغة اللاعب في التعبير عن آلامه بالصراخ الحاد.. ورغم ذلك دخل الأطباء وأجروا له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى خارج الملعب على نقالة. وقد استنكر مدرب لوتون جونز بشدة قرار الحكم لغرابته، فيما أعرب كاميرون عن سعادته واعتزازه بالجماهير التي تعاطفت معه في كل بقاع العالم. يذكر أن المباراة انتهت لصالح بورتسموث 1ـ0.