زيارة مفاجئة للمرضى.. الجماهير تحاصر نيمار.. وأزمة فيدال تتجدد

حسن ابوزينب | Wednesday, 04 January 2017 - 00:00 am

عاش نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يوماً مزدحماً أمس، حيث أجرى اللاعبون تدريباً استعداداً لمواجهة فريق أتلتيكو بلباو في كأس إسبانيا، ثم قاموا بتسجيل زيارة مفاجئة لمستشفى برشلونة للأطفال. وقد امتلأ ملعب جوان جامبر عن بكرة أبيه بالآلاف من أنصار النادي، الذين حرصوا على إلقاء نظرة عن كثب على أبطال النادي بعد عودتهم من الإجازة الشتوية القصيرة. وقد استغرق الأمر زمناً طويلاً لميسي وزملائه في الترحيب بالجماهير وتوقيع الأوتوجرافات لهم وسط عواصف حادة من التصفيق والهتاف.. المعجبون اختاروا نجومهم المفضلين بعناية، حيث شوهد مهاجم الفريق البرازيلي نيمار وقد استسلم للجماهير الغفيرة التي كانت تطلب منه حيناً التقاط الصور التذكارية معه، وحيناً آخر التوقيع على الأوتوجرافات، فيما شوهد ميسي وهو يلوح ترحيباً بالجماهير بعد تلقيه تعليمات من قائد الفريق ماسكيرانو بحسن التعامل والاستقبال لجماهير النادي.. وقد توقف لاعبو المدرب لويس إنريكي كثيراً وهم يوقعون على الأعلام والقمصان.. كما أسعد اللاعبون الأطفال وأسرهم داخل المستشفى بالسلام عليهم والتقاط الصور معهم.

من جانب آخر فتح موسم الانتقالات الشتوية أبوابه في القارة الأوروبية ليقحم نادي برشلونة الإسباني في معضلة قديمة، تتمثل في ظهيره الأيمن أليكس فيدال، الذي لم يحز حتى الآن رضا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لويس إنريكي.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن برشلونة يرفض التفريط في اللاعب دون وجود عرض مالي يعوض مبلغ الـ14 مليون يورو، التي دفعها النادي مقابل الحصول على خدمات نجم إشبيلية السابق. ويبدو أن فيدال، في ظل هذه الحالة من انعدام الثقة، التي يواجهها مع إنريكي، بات على استعداد لتقبل العروض القادمة إليه من خارج إسبانبا، وهي العروض التي أكد النادي الكتالوني أنه يجهل أمرها.

ويعد أبرز تلك العروض هو العرض المقدم من نادي غلطة سراي التركي لوكيل أعمال اللاعب للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

من جانبه، أكد نادي غلطة سراي في وقت سابق أن وضعه المالي لا يسمح له بتلبية طلبات برشلونة الخاصة ببيع اللاعب.

ويأمل برشلونة من ناحية أخرى في إتمام صفقة شراء اللاعب الكرواتي داريو سرنا، الظهير الأيمن لنادي شاختار دونيتسك، ولكن الصفقة لم تحسم بشكل نهائي بعد، حيث يحتاج برشلونة إلى بيع فيدال من أجل رفع قيمة العرض المقدم من جانبه للاعبه الجديد.