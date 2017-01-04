احتضنت الكرة وانقطع الرباط الصليبي

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 04 January 2017 - 00:00 am

كشف تركي الخضير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن السبب في تعرضه لإصابة الرباط الصليبي يعود لاحتضانه للكرة أثناء الحصة التدريبية لفريقه الأخيرة قبل مواجهة الخليج أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أنه لم يشترك مع أي لاعب آخر في المران.

وقال لـ"الرياضية": "الحمد لله على كل حال، هذا الرباط الثاني لي، لكنه ليس في نفس الركبة، أصبت الموسم الماضي بالرجل اليسرى، وهذه الإصابة بالرجل اليمنى".

وأضاف: "أسأل الله أن تكون خيرة لي، وأن أعود أقوى بحول الله، اللهم لا اعتراض".

وزاد الخضير: " تواصلت مع شركة "بوبا" الراعي الصحي للنادي، وأبلغتني بموعد إجراء التدخل الجراحي والذي يتوقع أن يكون بعد أسبوعين في أحد المراكز الطبية في قطر أو ألمانيا".

وقدم الخضير شكره لكل من تواصل معه، وقام بالاتصال عليه للاطمئنان على صحته قائلاً: "أتمنى من الجميع الدعاء لي، وأن أعود أقوى مما كنت عليه، وأشكر الجميع على شعورهم الطيب واتصالاتهم الكثيرة التي وردتني منهم".