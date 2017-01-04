القيصومة يهدي مريح جملاً

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 04 January 2017 - 00:00 am

أهدى عايد المطيري أمين عام نادي القيصومة وعضو الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم "جملاً" نادراً لزميله مريح المريح، الفائز مؤخراً بعضوية مجلس الاتحاد السعودي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وأوضح المريح قائلا: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من سائق شاحنة يبلغني بوجوده في سكاكا قادماً من محافظة القيصومة ويحمل معه إحدى الهدايا، ويطلب مني الحضور فوراً". ويضيف المريح: "حينما وصلت إليه وجدت معه جملاً وحينما سألت عن المصدر قال لي إنه من صديقك عايد المطيري".