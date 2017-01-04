المشجع مات في الملعب

ترجمة ـ حسن أبوزينب | Wednesday, 04 January 2017 - 00:00 am

سقط أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد، وهو رجل يبلغ الرابعة والستين من عمره مغشياً عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في ملعب لندن الذي استضاف مباراة المان مع وست هام، بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذه.. وقالت التقارير: "إن المشجع انهار داخل الملعب وسرعان ما حاول الأطباء نقله إلى أحد المستشفيات القريبة داخل سيارة إسعاف، إلا أن قلبه توقف عن النبض قبل الوصول إلى المستشفى.. وقد فسر أحد الأطباء الوفاة بأنها ناتجة من سكتة قلبية.. وعبر المدير التنفيذي للملعب ليندا لينون عن أحزانها لوفاة المشجع، وبعثت بتعازيها الحارة لأسرة وأصدقاء الرجل.