شركة دار الضيافة تفتتح “أرومة القهوة” في ربوة الرياض

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 04 January 2017 - 00:00 am

تواصل شركة دار الضيافة سياسة التوسع في فروعها وذلك لتلبية احتياجات السوق السعودية ولتكون أكثر قرباً من محبي علاماتها التجارية ســـزلر هاوس ـ كانتـون ـ تاكوهت ـ شاورماريتو ـ روما وَي ـ أرومة القهوة ـ سينابون ـ ذه كريب ـ وينجز ستوب، والمنتشرة في جميع مناطق المملكة.. ونشـطت الشركة في عملية التوسع بشكل كبير، حيث افتتحت الشركة خلال العام الماضي العشرات من الفروع الجديدة في مختلف مدن المملكة، وهو الأمر الذي يواكب عملية التطور والتوسع عموماً في الشركة.

وجاء افتتــــاح القهـــوة المميزة، "أرومة القهـــوة" في ربوة الرياض بمركز الحكير الترفيهي مؤخراً، كشــــاهد لنشاط شـــركة دار الضيافة في تقديم الأفضل لمرتادي فروعها المختلفة، حيث تقديم أفضل خدمة في المكان الجميل والجلسات المناسبة.

من جهته علق حمدان البدر مالك ورئيس مجلس إدارة الشركة بقوله: " إن سياســة التوسع التي تنتهجها شركة دار الضيافة تعود إلى الطلب المتزايد على علاماتنا التجارية المختلفة في المملكة، وبسبب حجم السوق ومتطلباته. وإننا نعمل بجهد على تواجد فروعنا في كافة مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، وذلك لنكون بالقرب من رواد مطاعمنا وتلبية لرغباتهم باعتبار علاماتنا التجارية ولله الحمد رمزاً للجودة والإتقان في قطاع مطاعم الخدمة السريعة".