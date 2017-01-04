باجة تشارك في المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 04 January 2017 - 00:00 am

تميزت شركة باجة للصناعات الغذائية في المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة، بنسخته الثالثة لعام 2016 م، والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث كانت باجة أحد الرعاة المشاركين في هذه الفعالية وبجناح مميز، من حيث التصميم الخاص للاستناد، وطريقة تحضير وضيافة القهوة السريعة، والذي استقطب جميع الزوار والمشاركين.

وقد صـــرح المهندس عبد الإله عبدالعزيز الدباس رئيـــس مجلس الإدارة لشركة باجة بأن المشاركة في المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة تأتي في إطار خطة الشركة في المشاركة بجميع الفعاليات، والتعريف بمنتجاتها، وفي مقدمتها القهوة العربية سريعة التحضير، وبأنواعها المختلفة، والتي حققت نجاحاً مميزاً داخل المملكة العربية السعودية، ولاقت إقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض، علماً بأن منتج القهوة العربية سريعة التحضير أصبح متواجداً في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين.