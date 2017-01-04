ديدييه ديشامب: تدهشني قدرة زيدان على قيادة ريال مدريد

سانتياجو - د ب أ | Wednesday, 04 January 2017 - 15:59 pm

اختارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اللاعب السابق والمدرب الحالي ديدييه ديشامب ليكون الشخصية الأكثر تأثيرا في كرة القدم الفرنسية حاليا، متفوقا على مواطنيه أنتوني جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، وزين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.







وأعرب ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن دهشته من قدرة زيدان، زميله السابق في يوفنتوس الإيطالي، على قيادة ريال مدريد.







وقال ديشامب: "لقد تولى ريال مدريد وهو في ظرف صعب، إنه يدير فريق كبير للغاية، النتائج توضح كل شيء، إنه يقود فريقه بشكل جيد جدا، كان يمكنه البدء في أي مكان آخر، ولكن ريال مدريد هو بيته، إنه يعمل بهدوء".







وأشار ديشامب إلى أنه لا يزال يتمتع بعلاقة متميزة مع زيدان وأنه سعيد بالنجاحات، التي يحققها صديقه، وأضاف قائلا: "عندما نتقابل نسعد بالتحدث سويا، بكل صدق أنا سعيد للغاية من أجله وللنجاحات، التي يحققها، وأعرف أنه يبادلني نفس الشعور".







وضمت قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرا في الكرة الفرنسية 30 لاعبا، من بينهم باول بوجبا وماريو بالوتيلي وايدنسون كافاني وكريم بنزيمه.