ناد صيني يستعد لدفع 150 مليون يورو مقابل اوباميانغ

روما - أ ف ب | Wednesday, 04 January 2017 - 16:36 pm

ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الايطالية الاربعاء ان نادي شنغهاي سيبغ الصيني قدم عرضا قياسيا لضم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ.







واشارت الصحيفة المتخصصة ان النادي الصيني يسعى الى ضم اوباميانغ (27 عاما) مقابل صفقة قيمتها 150 مليون يورو وراتب سنوي بقيمة 41 مليون يورو في الموسم الواحد.







وسجل اوباميانغ 22 هدفا لدورتموند في 21 مباراة هذا الموسم مع دورتموند، وسيشارك مع بلاده في كأس الامم الافريقية المقبلة على ارضه خلال الشهر الحالي.







وشهدت سوق الانتقالات الصينية فورة غير مسبوقة في الايام الماضية، اثر انتقال النجوم البرازيلي اوسكار والارجنتيني كارلوس تيفيز والبلجيكي اكسل فيتسل مقابل مبالغ ضخمة.