هيكلة جديدة لاتحاد الكرة خلال 90 يوماً وتنظيم "ضبط إعلامي" لأعضاء الاتحاد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 04 January 2017 - 16:58 pm

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء في أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة عادل عزت، استمرار عمل لجنة المسابقات برئاسة خالد المقرن وعمل لجنة الاحتراف برئاسة عبدالله البرقان حتى نهاية إعداد الهيكل التنظيمي للاتحاد والذي تم تحديد مهلة تسعين يوماً للانتهاء منه.





ووافق المجلس على تكليف الحكم الدولي السابق مرعي العواجي لتسيير دفة عمل لجنة الحكام حتى انتهاء إعداد الهيكل التنظيمي.





وتقرر بالإجماع تعيين عادل البطي أميناً عاماً لاتحاد الكرة خلفاً للأمين السابق أحمد الخميس.





وأقر المجلس تكليف رئيس الاتحاد بالإشراف العام على المنتخب الأول ومنحه كافة الصلاحيات دون التعديل على البرنامج المعد للمنتخب، الذي يقيم معسكراً إعدادياً بأبوظبي بقيادة المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك.





وأعلن عادل البطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع تعيين عضو مجلس الإدارة حمد الصنيع مشرفاً على المنتخب الأولمبي ومنتخبات الفئات العمرية وتكليف موسى الزياد عضو المجلس نائباً له وضم كرة الصالات للجنة المسابقات.





وأكد البطي أنه تقرر عقد اجتماعين للجمعية العمومية هذا العام، حيث سيكون الاجتماع الأول في مايو المقبل وتحديداً بعد نهائي كأس الملك، فيما سيكون الاجتماع الثاني خلال ديسمبر المقبل، وتم تكليف عضو المجلس محمد الزهراني بملف روابط الأحياء.





كما جرى تشكيل فريق لدراسة مستحقات الأندية لدى الاتحاد والشركات الراعية بحانب تكليف نائب رئيس الاتحاد ياسر المسحل بإعداد ملف متكامل عن قضايا الأندية السعودية آسيوياً ودولياً تمهيداً لوضع التصورات لحلها.





وأشار البطي إلى وجود تنظيم إعلامي بمسمى "الضبط الإعلامي" لأعضاء مجلس الإدارة تم الاتفاق عليه فيما تم إرجاء تعيين متحدث رسمي لحين الانتهاء من الهيكلة الجديدة.





وأوضح البطي أن المجلس قرر رفع سقف الاستعانة بالحكام الأجانب لكل ناد ليصل لثمانية أطقم بالموسم تبدأ من دور الستة عشر لبطولة كأس الملك.





وأوضح رئيس اتحاد الكرة عادل عزت أن إعادة هيكلة الاتحاد ستتم خلال مدة أقصاها تسعين يوماً، مؤكداً أنه لا يجد ما يمنع الاستفادة من خبرات منافسيه بالانتخابات للعمل بالاتحاد أو الكفاءات التي عملت بالاتحاد السابق.





وأكد عزت أنه سيعمل بكل طاقته لخدمة الكرة السعودية مرحباً بالطعن الذي تقدم به منافسه خالد المعمر قائلاً: "هذه أمور قانونية علينا احترامها تماماً".