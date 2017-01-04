ابن مساعد لاتحاد الكرة: اتقوا الله واعدلوا بين الأندية

الرياض - الرياضية | Wednesday, 04 January 2017 - 18:05 pm

استقبل الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.



وقدم رئيس الهيئة خلال اللقاء التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة، مؤكدًا ثقته في الاتحاد بتحقيق النجاح والتطوير للكرة السعودية.



وأثنى الأمير عبدالله بن مساعد في حديث صحفي على البرامج الانتخابية للمترشحين، مشيدًا بالتنافس الكبير بينهم وما خرجت به الانتخابات من روح عالية، معتبرًا سموه حديث سلمان المالك نموذجًا لما يجب أن تكون عليه المنافسة وقبول نتائج الانتخابات التي ظهرت.



كما قدم الأمير عبدالله شكره لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق برئاسة أحمد عيد على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية.



وأكد رئيس الهيئة أنه أوصى مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بمخافة الله قبل كل شيء والعدل بين الأندية، مشيرًا إلى أنه طالب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يكون هناك وضوح وشفافية وأن يتم العمل على زيادة ايرادات الاتحاد والأندية الرياضية، إضافةً إلى الشفافية في مصاريف الاتحاد وتطوير التحكيم والاهتمام بالمنتخب السعودي لكرة القدم والعمل على تطبيق خطة قطر 2022 التي لا تتعلق بمجلس إدارة اتحاد كرة قدم واحد بل بمجالس إدارة الاتحاد السابق والحالي والمقبل.



وحول من شكك في أحقية اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتصويت أبدى سموه استغرابه من هذا الطرح مشيرًا إلى أن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي (FIFA) يجيب بوضوح على هذا الأمر، ومؤكدًا على أن من لديه اعتراض يمكنه العودة لقراءة هذه اللائحة على موقع الاتحاد السعودي، أو الذهاب للاتحاد الدولي والتأكد، إذا كانت هناك رغبة جادة في التأكد من معرفة حق اللجنة الأولمبية في التصويت.



وفيما يتعلق بأصوات اللجنة الأولمبية السعودية في الدورة الثالثة من الانتخابات قال :" في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم تنص اللائحة أن للجنة الأولمبية حق التصويت بخمسة أصوات في دورة الانتخابات الثانية التي انتهت السبت الماضي، وفي الدورة الثالثة للانتخابات بعد أربع سنوات ستكون أصوات اللجنة الأولمبية ثلاثة أصوات وبإمكانكم العودة لها".