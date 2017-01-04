في 15 جولة: قطبا الرياض.. أحدهما الأكثر لعباً مع الحكم الأجنبي والآخر الأكثر استفادة

الرياضية - محمد العتيبي | Tuesday, 03 January 2017 - 19:36 pm

عشر مباريات حتى الآن قادها حكام غير سعوديون في دوري جميل طوال الـ 15 جولة الماضية في واحد من أكثر المواسم طلباً للحكام الأجانب.





ويعد الهلال الأكثر لعبا حتى الآن مع الحكام الأجانب، حيث خاض الهلال حتى هذه الجولة 5 من مبارياته الخمسة عشر مع حكام غير سعوديين، فاز في اثنتين منها وتعادل في واحدة وخسر اثنتين.





ويأتي بعد الهلال في عدد المباريات التي قادها حكام أجانب هذا الموسم غريمه التقليدي النصر والذي يعد المستفيد الأكبر نقطياً في مبارياته مع الحكام الأجانب، حيث لعب النصر 4 مباريات بحكام أجانب لم يخسر أياً منها وفاز في 3 وخسر واحدة.





مع النصريبرز أيضا نادي التعاون رغم أنه لم يلعب سوى مباراة واحدة بحكم أجنبي هذا الموسم لكنه فاز فيها على غريمه التقليدي الرائد في ديربي القصيم الشهير محققاً العلامة الكاملة في مبارياته بالحكام الغير سعوديين متقدماً هو والنصر على الهلال في الفائدة النقطية من الحكام الأجانب بالنظر إلى نسبة عدد المباريات إلى النقاط المحققة منها.





بعد التعاون فالنصر وقبل الهلال يأتي الاتحاد من حيث الأندية المستفيدة من جلب الحكام الأجانب، حيث حقق الاتحاد 50% من النقاط المتاحة له في مبارياته التي أدارها حكم أجنبي والتي كانت مباراتين فاز في واحدة منها وخسر واحدة.





الأهلي أيضا غريم الاتحاد التقليدي يأتي بعد الاتحاد فالهلال من حيث الفائدة من المباريات التي قادها الحكم الأجنبي، حيث لعب الأهلي 3 مباريات بحكام أجانب فاز في واحدة منها وخسر اثنتين أمام النصر وأمام الهلال.





ويتقاسم الاتفاق نفس النسبة مع الأهلي حيث لعب هو الآخر 3 مباريات بحكام أجانب فاز في واحدة منها وخسر اثنتين أمام الأهلي وأمام النصر.





آخر الأندية في قائمة الذين لعبوا تحت إدارة الصافرة الأجنبية ولم يستفيدوا نقطياً من ذلك هما الرائد والقادسية، حيث لعب كل منهما مباراة واحدة تحت قيادة حكم أجنبي وخسر كل منهما تلك المباراة.





إذن، ثمانية أندية من دوري جميل جربت اللعب هذا الموسم تحت قيادة حكم أجنبي، حقق النصر من بينهم 10 نقاط، و 7 نقاط للهلال، و 3 نقاط لكل من الاتحاد والأهلي والاتفاق والتعاون، فيما لم يحقق الرائد والقادسية أي نقاط في مباراتيهما التي لعباها بإدارة صافرة أجنبية هذا الموسم .









ترتيب الأندية نقطياً من حيث الاستفادة في المباريات التي قادها الحكم الأجنبي بالنسبة لعدد المباريات :

التعاون : 1 مباراة واحدة - (نسبة النجاح = 100%) - 3 نقاط من أصل 3

النصر : 4 مباريات - (نسبة النجاح = 83%) - 10 نقاط من أصل 12

الاتحاد : 2 مباراتان - (نسبة النجاح = 50%) - 3 نقاط من أصل 6

الهلال : 5 مباريات - (نسبة النجاح = 46.6%) - 7 نقاط من أصل 15

الأهلي : 3 مباريات - (نسبة النجاح = 33.3%) - 3 نقاط من أصل 9

الاتفاق : 3 مباريات - (نسبة النجاح = 33.3%) - 3 نقاط من أصل 9

الرائد : 1 مباراة واحدة - (نسبة النجاح = 0%) - 0 نقاط من أصل 3

القادسية : 1 مباراة واحدة - (نسبة النجاح = 0%) - 0 نقاط من أصل 3