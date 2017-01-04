لعبة كراسي في الجولة 15.. وجمهور الاتحاد في الصدارة

الرياضية - نواف الشعلان | Wednesday, 04 January 2017 - 00:45 am

أغلقت أمس الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين، بمباراة الاتحاد والخليج التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، والتي فرض التعادل فيها نفسه بهدف لمثله، و ليتوقف دوري جميل بعدها لأكثر من 20 يوم.





وشهدت هذه الجولة عدة تغييرات على صعيد بعض مراكز الأندية التي تبحث عن المنافسة، أو تلك التي تطمح في الإبتعاد عن أماكن الخطر.





فالهلال عزز صدارته بـ 37 نقطة، فيما ثبت النادي الأهلي موقعه في الوصافة بـ34 نقطة مستغلاً تعادل الاتحاد، بينما انفرد النصر بالمركز الثالث بـ 32 نقطة بعد انتصاره على الاتفاق مستفيداً أيضاً من تعادل الاتحاد الذي تواجد في المركز الرابع بـ 32 نقطة اثر تعادله مع ضيفه الخليج في ختام الجولة.





وشهدت هذه الجولة أيضاً عودة الشباب للإنتصارات اثر انتصاره على الباطن 3-1 بعد غياب شبابي عن الانتصارات لـ 6 مباريات ومايقارب 60 يوماً، وليضعه ذلك الفوز في المركز الخامس بـ25 نقطة، فيما بقي الاتفاق سادساً بـ 21 نقطة رغم خسارته أمام النصر، وكذلك حافظ التعاون على المركز السابع رغم الخسارة التي تلقاها من الهلال بـ 4/2، فيما حل الرائد في المركز الثامن بـ 16 نقطة.





وفي المراكز الأخرى التي تشهد تنافساً قوياً من حيث الإبتعاد عن مراكز الخطر، فقد نجح الفيصلي في كسب القادسية بـ3/2، ليبتعد قليلاً عن الخطر ويصعد للمركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يأتي القادسية في المركز العاشر برصيد 13 نقطة، والخليج الذي كسب نقطة ثمينة أمام الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة وهو نفس رصيد الوحدة والباطن صاحبي المركزين الثاني عشر والثالث عشر، فيما بات الفتح في المركز الأخير برصيد 8 نقاط دون تغيير بعد خسارته في هذه الجولة من الأهلي.





وعلى صعيد الحضور الجماهيري في هذه الجولة فقد كانت جماهير الاتحاد الأكثر حضوراً بـ 15179 متفرجاً حضروا مباراة الاتحاد والخليج التي اختتمت بها الجولة الخامسة عشر.