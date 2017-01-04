النصر يدعم قرارات اتحاد القدم

الرياض - الرياضية | Wednesday, 04 January 2017 - 18:26 pm

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر وقوف ناديه مع قرارات الاتحاد السعودي لكرة الجديدة، مطالباً إياهم بالعدل والمساواة بين الأندية، داعياً لهم التوفيق والسداد.



جاء ذلك بعد أن أصدر اتحاد كرة القدم الجديد سلسلة من القرارات، تأتي أبرزها تكليف الحكم الدولي السابق مرعي العواجي رئيساً للجنة الحكام الرئيسية، ورفع عدد الطواقم الأجنبية في الدوري المحلي إلى 8 لكل نادي، مع استمرار رئيسا لجنتي المسابقات والاحتراف في منصبيهما.



وقال رئيس نادي النصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نادي النصر يدعم اتحاد القدم في قراراته التي صدرت اليوم لبدء مرحلة جديدة شعارها العدل والمساواة بين الأندية داعياً الله التوفيق والسداد لهم".