ميدلسبره يضم جيستيد مهاجم أستون فيلا

رويترز - الرياضية | Wednesday, 04 January 2017 - 17:59 pm

أعلن ميدلسبره المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إتمام التعاقد مع المهاجم رودي جيستيد قادما من أستون فيلا المنتمي للدرجة الثانية بعقد يمتد حتى 2020.







ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة ولكن وسائل إعلام ذكرت أن ميدلسبره دفع ستة ملايين جنيه إسترليني (7.37 مليون دولار) ليعيد جيستيد إلى دوري الأضواء.







وقال النادي في بيان عبر موقعه على الأنترنت: "أتم ميدلسبره التعاقد مع رودي جيستيد من أستون فيلا دون الكشف عن قيمة الصفقة".





وانضم مهاجم بنين إلى أستون فيلا قادما من بلاكبيرن في يوليو تموز 2015 وسجل عشرة أهداف في 55 مباراة.







ولم يعد جيستيد يشارك بصورة منتظمة مع فيلا ولعب في التشكيلة الأساسية ثلاث مرات فقط منذ تولي المدرب ستيف بروس المسؤولية في أكتوبر الماضي.







وأصبح جيستيد أول صفقة للمدرب إيتور كارانكا في فترة الانتقالات الشتوية وينتظر منه أن يزيد الشراسة الهجومية للفريق في ظل تدني المعدل التهديفي لميدلسبره الذي أحرز 17 هدفا فقط في 20 مباراة وهو الأقل في الدوري الإنجليزي.







ويستضيف ميدلسبره - الذي يحتل المركز 16 في الدوري برصيد 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط - منافسه شيفيلد ونزداي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.