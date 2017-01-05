مدة المكلفين 3 أشهر فقط

الرياض - عبدالرحمن مشبب | Thursday, 05 January 2017 - 00:00 am

شدد عادل البطي أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الأمانة هي جهة تنفيذية وليست فرض عقوبات أو قرارات، مستشهدا بأن الأمين العام ليس لديه صوت في مجلس الإدارة، وأكد حرصه على تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه الأندية داخليا وخارجيا وعلى مسافة واحدة من جميع الأندية.

وأوضح البطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن فترة جميع الأسماء التي تم تكليفها في القرارات التي أصدرت، ستكون خلال 90 يوما فقط، على أن تعلن كافة التفاصيل بعد الانتهاء من الهيكلة الإدارية للاتحاد.