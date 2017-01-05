مهرجان الشباب المفتوح ينطلق في الأحساء

الاحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 05 January 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الخميس فعاليات البرنامج الشبابي المفتوح في مجمع الأحساء مول بالأحساء، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الإدارة العامة للنشاطات الشـــبابية والفريق النســـائي، ويستمر حتى السبت، للشباب و العوائل والأطفال.

وذكر ســعد المقهـــوي قائد البرنامج، أن المهرجان يأتي ضمن أهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز جهود العوائل والشباب التخصصية ورعايتها لتسهم في خدمة المجتمع والتنمية الوطنية، وإتاحة المجال أمام الطاقات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني لإبراز قدراتهم وتحويل الأفكار التي يحملونها إلى برامج عملية ومشاريع ريادية.

وقال: البرنامج يحتوي على العديد من الأركان، كركن الأطفال وركن استقبال والأمنيات واستيديو التصوير والخط العربي وقاعة السينما وقرية الأطفال وقرية الألغاز والعديد من الأركان التي تسهم في ممارسة الهوايات المختلفة وتنمي قدراتهم الإيجابية وتطوير مهاراتهم الإبداعية بأساليب تشويقية وترفيهية هادفة.

وأضاف: المسرح سيقدم العديد من المسابقات الخاصة بالعوائل والشباب بأسلوب تربوي ترفيهي.