الريشة الطائرة ترسم خارطة موسم 2017

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 05 January 2017 - 00:00 am

عقدت اللجنة السـعودية للريشة الطائرة أمــــس اجتماعها الثاني والعشرين برئاسة مقرن بن محمد المقرن رئيــــس اللجنة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي اللجنة وذلك بمقر اللجنة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وناقــــش الاجتماع البرنامج الزمني للموسم 2017 وتحديــــد مواعيد التصفيـــات والبطولات المحليـــة والخارجيــــة والمعســكرات الداخليـــة والخارجيــــــة، إضافة لتحديد الدورات التدريبية للحكام والمدربين ودورات الاتحاد الآسيوي وبرنامج وقت الريشة والمخصص للمدرسين والذي يقدمه عدد من المدربين السعوديين المعتمديـن لدى الاتحـــاد الآسيوي .

من جهة أخرى ناقش أعضاء المجلس العقبات والمعوقات التـــي واجهت اللجنــة خلال الموســـم الماضي، وذلك في سبيل التطوير وصقل المواهب الشابة لما يحقق الطموحات في المنافسـات الخارجية التي تنتظر منتخب المملكة للريشة الطائرة مستقبلاً .