.. و“كن واعيا” يستمر 3 أيام

الدمام ـ الرياضية | Thursday, 05 January 2017 - 00:00 am

تنظم الهيئة العامــة للرياضة بالمنطقة الشرقية البرنامج الشـبابي المفتوح "كن واعيًا"، والذي ســيبدأ اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مجمع الراشد بالخبر.

وتهدف الفعالية إلى الإسهام في تنمية الوعي الثقافي والمعرفي للمجتمع، وخلق جانب إيجابي لدى الشباب.

ويشتمل البرنامج على عدد من الفعاليات كعرض للفنون التشكيلية والتصوير الضوئي وعرض للسيارات الكلاســـيكية والألعــاب الشعبية ومعارض للأسر المنتجة، إضافة إلى معارض منوعة لعدد من القطاعات الحكومية.