الأخضر يخوض 3 مباريات قبل المونديال

الرياض ـ فهد البطاح | Thursday, 05 January 2017 - 00:00 am

يخــــوض المنتخـــب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مباراته الودية الثالثة في المعسكر الخارجي المقام في صربيا أمام منتخب مونتينجرو ( الجبل الأسود ) قبل أقل من أسبوع من المشاركة في كأس العالم لكرة اليد في فرنسا، ويلعب الأخضر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات ألمانيا وتشــــيلى و بيلاروسـيا وكرواتيا والمجر، وسيلعب جميع مبارياته في مدينة روان الفرنسية.

وأوضح محمد القرشي مدير المنتخب السعودي لكرة اليد أنهم على أعتاب الجاهزية للمنافسة في مونديال فرنســــا 2017م مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق الحدث العالمي المنتظر، وقــــال :" إعداد الأخضر يســـير بشكل جيد ويحظى بمتابعة من الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة تركي الخليوي ".

مبينا أن الأخضر سيلعب ثلاث مباريات ودية قبل المونديال،الأولى ســـتكون اليوم أمام الجبل الأسود ، ثم مع البحرين، وأخيرا أمام البوسنة، قبل التوجه في 10 يناير إلى فرنسا .