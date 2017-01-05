الوحدة بطل أبطال الدوري الذهبي للكاراتيه

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Thursday, 05 January 2017 - 00:00 am

حقق لاعـــب المنتخب الوطني والوحـــدة خالد الشـيخي لقب بطل أبطال المملكة في بطولة الدوري الذهبي الفردي للكاراتيه تحت وزن 75 بعد حصوله على المركز الأول، فـــــي الجولتين الأولى والثانية في البطولة التي أقيمت بصالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز دون الحاجـــة إلى المشاركة في الجولة الثالثة.

وحصل الشيخي على الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بعد فوزه في جميع المباريات التي لعبها متخطياً كل من فرج الناشري ( الهلال) وعبد الرحمن الدخاخني (الاتحاد) ونواف المحيميد ونواف الحمــدان وطاهر اللغبي (رأس تنورة).

وفي الجولة الثانية حصل على المركز الأول أيضاً وفاز على كل من مازن الدجيل ( الاتحاد ) مرتين ، ونواف عسيري ( الوطنـي ) وطاهر اللغبي ونواف المحيميد (رأس تنورة ).

يضم الجهاز الفني للفريق الوحداوي كلا من عبد الحميد بمبا المشرف العام على اللعبة ومدهش الشمراني مدرباً وأحمد عبد الرازق مساعداً للمدرب وفيصل الحربي إدارياً.

وأعرب بمبا عن سعادته بحصول الوحدة على بطولة الدوري الذهبـــي في ظل المنافسة الشرسـة مع أندية الهلال والاتحاد والوطني.