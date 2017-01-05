سلة الأخضر تسقط أمام مصر

القاهرة ـ السيد خطاب | Thursday, 05 January 2017 - 00:00 am

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة أمام نظيره المصري 50ـ73 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء بالصالة المغطاة لملعب القاهرة في ختام مباريات الدور الأول للبطولة العربية الـ 22 للرجال المقامة حاليا بمصر بمشاركة 6 منتخبات.

ولم يقدم الأخضـــر العرض المنتظر وبدأ المباراة بشكل غير متوقـــع حيث سجل المنتخـــب المصري 13 نقطة دون أن يسجل الأخضر أي نقطة وانتهت الفترة الأولي بفوز الفراعنة 17ـ4 .

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري الذي احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط إلى المربع الذهبي برفقة المنتخب المغربي الذي احتل الصدارة برصيد 10 نقاط بعد فوزه أمس علي الإمارات 52/106 .. فيمــــا رفع المنتخب الســعودي رصيده إلى 7 نقاط وسيلعب في الدور ربـــــــع النهائي للبطولة غدا الجمعــــة مع منتخب الإمارات .