أنشيلوتي: لست متفاجئا بالانتقادات الموجهة لجوارديولا

مدريد - (د ب أ) | Thursday, 05 January 2017 - 14:29 pm

يقيم الفريق الأول لنادي بايرن ميونيخ الألماني هذه الأيام معسكره التحضيري للنصف الثاني من موسم الدوري الألماني "بوندسليجا" في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي هناك مع نادي يوبين البلجيكي في مباراة ودية.



وفي تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الأسبانية، تحدث فيها عن سلفه جوسيب جوارديولا،المدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، أكد الإيطالي كارلو أنشلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ، أنه لا يستغرب الانتقادات الموجهة لنظيره الأسباني في الوقت الراهن.



وأثار بيب جوارديولا جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة، بعدما صرح بأنه لن يستمر لمزيد من الأعوام في عالم التدريب، بعد أن أعرب عن استيائه من التحكيم في الدوري الإنجليزي.



وقال أنشيلوتي: "لست متفاجئا من الانتقادات، في كرة القدم عندما تسير الأمور على نحو جيد نهنئ اللاعبين وعندما تسير بشكل مغاير، يكون المدرب هو المذنب".



ويرى المدرب الإيطالي أن الجميع يوجه سهام انتقاداته للمدرب عندما يمر الفريق بفترة سيئة وأن الإشادات كلها تكون من نصيب اللاعبين عندما يمر بفترة تألق، مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة تقديم مردود جيد في إحدى البطولات من أول وهلة، كما هو حال جوارديولا مع الدوري الإنجليزي.



وأضاف أنشيلوتي قائلا: "أعتقد أنه عندما ينضم أحد المدربين لبطولة جديدة لا تكون الأمور سهلة بالنسبة له على الإطلاق، الجميع يحتاج إلى وقت من أجل التأقلم".



وفيما يتعلق بالصفقات، التي قد يبرمها بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية، أشار أنشيلوتي إلى أنه لا يتوقع أي تغييرات خلال هذه الفترة، واختتم حديثه قائلا: "الفريق كامل".