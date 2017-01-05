الاصابة تبعد الفرنسي كوكلان عن ارسنال لمدة شهر

لندن -(أ ف ب) | Thursday, 05 January 2017 - 14:33 pm

سيفتقد ارسنال الانكليزي خدمات لاعب وسطه الفرنسي فرانسيس كوكلان لمدة شهر بسبب الاصابة بحسب ما اعلن الخميس مدربه ومواطنه ارسين فينغر.



واصيب اللاعب (25 عاما) في العضلة الخلفية العليا لفخذه في الشوط الاول من مباراة الثلاثاء ضد بورنموث (3-3) في الدوري الانكليزي الممتاز.



وكشف فينغر ان التشخيصات تشير الى ان كوكلان الذي يدافع عن الوان ارسنال منذ 8 اعوام (تخللها الدفاع عن الوان لوريان الفرنسي وفرايبورغ الالماني وتشارلتون اثلتيك الانجليزي على سبيل الاعارة)، يحتاج بين ثلاثة واربعة اسابيع لكي يتعافى.



كما اعلن فينغر ان المهاجم الاسباني لوكاس بيريز اصيب ايضا في كاحله خلال مباراة الثلاثاء التي تسببت بتراجع ارسنال الى المركز الخامس في الدوري الممتاز لصالح جاره توتنهام ومانشستر سيتي.