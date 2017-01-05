الحميدي مديراً تنفيذياً لرابطة المحترفين

الرياض - الرياضية | Thursday, 05 January 2017 - 14:43 pm

المحترفين اعتباراً من 5 يناير 2017 وذلك لارتباطه بمهمة عمل جديدة ، وقد أعرب ياسر المسحل رئيس رابطة دوري المحترفين عن خالص شكره وتقديره سعد اللذيذ على الجهود التي قدمها خلال فترة عمله كمدير تنفيذي للرابطة متمنياً له التوفيق في مهمته القادمة.



وأعلن المسحل أنه تم تكليف عبدالعزيز الحميدي مديراً تنفيذياً للرابطة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.



يذكر بأن الحميدي يتولى إدارة تراخيص الاندية بالرابطة .. ويعمل في الرابطة منذ عام 2011م.