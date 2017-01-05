ريال مدريد يسعى للابتعاد بصدارة الدوري الأسباني عن أعين برشلونة

مدريد - (د ب أ) | Thursday, 05 January 2017 - 15:23 pm

يتطلع فريق ريال مدريد لفرض المزيد من الضغوط على أقرب ملاحقيه في صدارة الوري الأسباني لكرة القدم، برشلونة، هذا الاسبوع عندما تستأنف الليجا نشاطها بعد فترة العطلات الشتوية.



ويلتقي الريال تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، مع ضيفه غرناطة بعد غد السبت ضمن المرحلة السابعة عشرة من المسابقة، وبإمكان الفريق أن يعزز موقعه في الصدارة بفارق ست نقاط عن برشلونة إذا نجح في تحقيق الفوز.



ويخرج برشلونة لملاقاة فياريال صاحب المركز الرابع يوم الأحد المقبل، ولكن فوز الريال على غرناطة سيصعب الأوضاع أكثر على غريمه اللدود، الذي يصارعه على لقب الدوري الأسباني.



ويعود الريال إلى الدوري الأسباني بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية في اليابان، وهو اللقب الذي جاء تتويجا لموسم رائع لزيدان في أول عام له في منصب المدير الفني.



الاحتفال بمرور عام على تولي زيدان المنصب كان أمس الأربعاء، حيث فاز الريال على أشبيلية /3صفر في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك أسبانيا.



ولعب الريال مباراة أمس بدون كريستيانو رونالدو، ولكن النجم البرتغالي سيعود أمام غرناطة صاحب المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.



وقال زيدان بشأن رونالدو "يوم السبت سيكون متواجدا، لن يحصل على راحة، لا يوجد سبب للقلق".



ومن المرجح أن يدفع زيدان بقوته الضاربة في مباراة السبت من أجل المضي خطوة جديدة نحو اللقب.



وأضاف زيدان "نحتاج إلى الفوز بالألقاب، الموسم لازال طويلا، سنخوض 20 مباراة في 70 يوما ونحتاج إلى الجميع".



وقد يفتقد الريال جهود المدافعين بيبي وسيرخيو راموس بسبب الإصابة، بعد غيابهما عن مواجهة اشبيلية، كما يتواصل غياب الجناح الويلزي جاريث بيل.



ولا يعاني برشلونة كثيرا من الإصابات، حيث تقتصر قائمة الغيابات لديه على الحارس الاحتياطي ياسبر سيليسن.



ولكن تعادل برشلونة على ملعب فياريال 22 في الموسم الماضي يشير إلى مدى صعوبة المهمة للنادي الكاتالوني.



ويعول برشلونة كثيرا على جهود الثلاثي الخطير الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والاوروجوياني لويس سواريز أمام فياريال.



واستقبلت شباك فياريال 11 هدفا فقط في 16 مباراة بالدوري، وبالتالي فإن لويس إنريكي مدرب برشلونة سيكون في حاجة إلى تألق خط هجومه إذا أراد الحفاظ على فرصته في المنافسة على اللقب.



وخسر فياريال أمام ريال سوسيداد /1 3 أمس الأربعاء في كأس ملك أسبانيا، وبالتالي فإن الفريق يسعى إلى استعادة توازنه عبر بوابة برشلونة.



وفي مباريات أخرى السبت يلتقي اتلتيكو مدريد مع مضيفه إيبار سيلتا فيجو مع ملقة واشبيلية مع ريال سوسيداد.



ويلتقي الأحد اتلتيك بيلباو مع الافيس وريال بيتيس مع ليجانيس ولاس بالماس مع سبورتينج خيخون.



وتنطلق الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الاولى الأسباني لكرة القدم غدا الجمعة عبر مباراة اسبانيول مع ديبورتيفو لاكورونا.



وتختتم الجولة السابعة عشرة يوم الاثنين من خلال لقاء بلنسية صاحب المركز السابع عشر مع مضيفه اوساسونا.