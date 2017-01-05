كونتي يتوقع ان يقاتل توتنهام على اللقب حتى النهاية

لندن -(أ ف ب) | Thursday, 05 January 2017 - 15:37 pm

توقع مدرب نادي تشلسي الانجليزي انطونيو كونتي ان يقاتل توتنهام على لقب الدوري الانكليزي الممتاز حتى النهاية، وذلك بعدما هزم فريقه صفر-2 الاربعاء في المرحلة العشرين.

وفاز توتنهام على ملعبه "وايت هارت لاين"، 2-صفر على جاره اللندني تشلسي، بهدفين للمتألق ديلي آلي. وبهذا الفوز، وضع توتنهام حدا لمسلسل الانتصارات المتتالية لجاره اللندني عند 13 مباراة، وحرمه الانفراد بعدد الانتصارات المتتالية خلال موسم واحد، او معادلة الرقم القياسي للانتصارات المتتالية في الدوري الانجليزي.



ويتشارك تشلسي الرقم القياسي للانتصارات في موسم واحد (13) مع جاره ارسنال الذي حققه خلال موسم 2001-2002. ويحمل ارسنال ايضا الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري (14).



وتلقى تشلسي الاربعاء هزيمته الاولى في الدوري منذ سقوطه امام ارسنال (صفر-3) في 24 سبتمبر. الا ان الخسارة لم تؤثر بشكل كبير على صدارة تشلسي للدوري، اذ يتقدم بفارق 5 نقاط عن ليفربول الثاني الذي اكتفى الاثنين بالتعادل مع سندرلاند (2-2).



واعرب كونتي عن اسفه لتوقف سلسلة الانتصارات.



وقال في تصريحات بعد المباراة "من المؤسف ان تتوقف هذه السلسلة، لكن توتنهام فريق جيد، فريق قوي حقا واعتقد انه سيكون من الفرق التي ستقاتل على اللقب حتى النهاية".

واقترب توتنهام العام الماضي من احراز لقبه الاول منذ موسم 1960-1961، الا انه تعادل مع تشلسي 2-2 في المرحلة 36 (من 38)، ما اتاح لليستر سيتي احراز اللقب الاول في تاريخه.



وبفوزه الخامس تواليا، قلص توتنهام الفارق الذي يفصله عن تشلسي الى 7 نقاط، وعاد الى دائرة الصراع على الصدارة.



واقر كونتي في حديث لشبكة "سكاي سبورتس"، بان تشلسي كان يعلم "قبل المباراة بان الخسارة قد تحصل، الا اني رأيت مباراة متوازنة. لقد سجلوا هدفا في نهاية الشوط الاول ثم اضافوا الثاني عندما كنا في افضل حالاتنا".



اضاف "عندما تتلقى شباكك هدفين، يتوجب عليك بالتأكيد ان تتحسن (دفاعيا). فريقي في صدارة الترتيب لاننا نعمل بجهد كبير. هذا الدوري صعب للغاية ومن المهم ان نواصل العمل".



من جهته، اعتبر مدرب توتنهام الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو ان فريقه اظهر الروحية اللازمة للفوز بالدوري.



اضاف "اعتقد ان ما حصل في نهاية الموسم الماضي كان صعبا علينا بعض الشيء وليس من السهل تفسير عجزنا في النهاية عن الفوز باللقب او رفع الكأس".



وفي ما يتعلق بحظوظ تونتنهام في المنافسة على اللقب، قال بوكيتينو "اعتقد انه (الفوز) كان مهما لتقليص الفارق. الان، التنافس على اشده بين الفرق الاربعة الاولى. الفارق لا يزال لمصلحة تشلسي بشكل مريح، لكني اعتقد ان النتيجة كانت مثالية بالنسبة لنا من اجل الصعود الى المركز الثالث والاقتراب (من الصدارة)".



وشدد على انه "لا يزال ثمة الكثير من المباريات قبل انتهاء الموسم. وكل شيء ممكن في كرة القدم".