البرتغالي ماركو سيلفا مدربا جديدا لهال سيتي

لندن - أ ف ب | Thursday, 05 January 2017 - 16:58 pm

اعلن هال سيتي متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس تعاقده مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا للاشراف عليه حتى نهاية الموسم خلفا لمايك فيلان الذي اقيل الثلاثاء من منصبه.





وسيكون هال سيتي التجربة التدريبية الرابعة لظهير استوريل السابق، البالغ من العمر 39 عاما.





وبدأ سيلفا مشواره التدريبي عام 2011 مع فريقه السابق استوريل الذي انهى مسيرته الكروية معه (2005-2011)، وبقي في منصبه حتى 2014 قبل الانتقال الى سبورتينغ لشبونة (2014-2015) ومن بعده اولمبياكوس اليوناني (2015-2016).





وكان الصعود باستوريل الى الدرجة الاولى البرتغالية عام 2012 اول انجازات ماركو سيلفا قبل ان يحرز كأس البرتغال مع سبورتينغ عام 2015 ثم الدوري اليوناني مع اولمبياكوس الموسم الماضي.





واصبح ماركو سيلفا ثالث مدرب يستلم مهمة الاشراف على هال سيتي هذا الموسم، بعد ستيف بروس الذي ترك منصبه بعد الصعود بالفريق الى دوري الاضواء لانه لم يكن راضيا على سياسة التعاقدات، فخلفه فيلان في اغسطس.





ويبدأ المدرب البرتغالي مشواره الانكليزي السبت عندما يتواجه فريقه الجديد مع سوانسي سيتي في الدور الثالث من مسابقة كأس انجلترا، قبل ان يلتقي الثلاثاء مانشستر يونايتد الذي يشرف عليه مواطنه جوزيه مورينيو، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي كأس الرابطة.