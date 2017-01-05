أوساسونا الأسباني يطيح بمدربه بسبب سوء النتائج

بامبلونا - د ب أ | Thursday, 05 January 2017 - 17:08 pm

أقال نادي أوساسونا، صاحب المركز الأخير في جدول الدوري الأسباني لكرة القدم، مدربه خواكين كاباروس، بعد ثلاثة أيام من سقوطه أمام منافسه ايبار في بطولة كأس ملك أسبانيا.





وكشف النادي، الذي يتخذ مدينة بامبلونا مقرا له، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن مدير الكرة في الفريق الأول، الصربي بيتر فاسيليجيفتش، سيتولى المهمة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.





وبعد مرور 16 من أصل 38 مرحلة من الدوري الأسباني، يحتل أوساسونا المركز الأخير في جدول الترتيب، بعد أن حقق فوزا وحيدا وحصد سبع نقاط فقط.





وبالإضافة إلى ذلك، سقط الفريق بثلاثية نظيفة أول أمس الثلاثاء أمام ايبار في ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك أسبانيا.





وتولى كاباروس(61 عاما) المهمة الفنية لأوساسونا في نوفمبر الماضي، بدلا من المدرب المقال مارتين مونريال، الذي نجح بالصعود بالفريق في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى، بعد عامين من التواجد في القسم الثاني.





وفي مبارياته الثمانية، التي قاد خلالها أوساسونا، حقق المدرب المخضرم، الذي تولى تدريب فرق أخرى في أسبانيا مثل فياريال واشبيلية وأتلتيك بيلباو ومايوركا وليفانتي وغرناطة، فوزا واحدا وتجرع سبع هزائم.





و فاسيليجيفتش(46عاما) هو لاعب سابق في صفوف أوساسونا خلال فترتين منفصلتين، بين عامي 1994 و1995، ثم من 1999 وحتى العام 2000.





وفي عام 2008 عاد فاسيليجيفتش إلى أوساسونا ليتقلد العديد من المناصب الفنية.