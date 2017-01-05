الشارقة يتعاقد مع الياباني ماسودا

دبي - أ ف ب | Thursday, 05 January 2017 - 18:45 pm

أعلن نادي الشارقة الإماراتي اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط الياباني شيكاشي ماسودا قادما من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حتى نهاية الموسم دون إعلان القيمة المالية للصفقة.



وسيقيد ماسودا كلاعب آسيوي في صفوف الشارقة بديلا للكوري الجنوبي سونغ جين هونغ الذي كان تعرض لإصابة قوية في نوفمبر الماضي تطلبت ابتعاده عن الملاعب لثلاثة أشهر.



وسبق لماسودا (31 عاما) أن لعب لكاشيما انتلرز الياباني (2004-2012) ثم انتفل إلى أولسان هيونداي عام 2013 والذي أعاره بدوره إلى أومايا أوردياجا الياباني حيث يلعب في صفوفه منذ 2014.



وكان الشارقة الذي يعاني في الدوري ويحتل المركز العاشر حاليا، تأهل إلى نصف نهائي مسابقة الكأس بفوزه الكبير على الوصل 4-2 في الدور ربع النهائي امس، وهو يتطلع إلى إحراز اللقب ليعود الى منصات التتويج الغائب عنها منذ 2003.