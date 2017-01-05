اتحاد القدم يخاطب "فيفا" لحماية الأندية السعودية

الرياض - الرياضية | Thursday, 05 January 2017 - 18:56 pm

أرسلت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم ظهر اليوم الخميس خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تطلب من خلاله الافادة عن كافة القضايا المتعلقة بالأندية السعودية لدى “فيفا”.



كما طالبت الأمانة العامة في خطابها المرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بإشعارهم بكافة الشكاوى المقدمة ضد الأندية السعودية أو أي من القرارات التي اتخذت في حق الأندية من أجل مناقشتها داخل غرفة العمليات التي تم تشكيلها في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم مؤخرا برئاسة ياسر المسحل نائب رئيس اتحاد القد الجديد.