دياز مخاطباً المنيع: لديك الكثير.. ستعود أقوى

الرياض - الرياضية | Thursday, 05 January 2017 - 19:20 pm

دعم الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال مهاجم فريقه الشاب مجاهد المنيع بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي في مواجهة التعاون الأخيرة السبت الماضي.



وذكر الأرجنتيني دياز في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لديك الكثير من القوة وستعود بشكل أفضل".



وكانت الفحوصات الطبية قد أظهرت إصابة المهاجم الهلالي بقطع في الرباط الصليبي للركبة ستغيبه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.