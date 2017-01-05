الليبي "صولة" أول صفقات الخليج الشتوية

سيهات - الرياضية | Thursday, 05 January 2017 - 19:53 pm

افتتحت إدارة الكرة بنادي الخليج صفقاتها الأجنبية في الفترة الشتوية بالتعاقد مع الليبي محمد صولة (23 عام) لاعب وسط فريق أهلي طرابلس الليبي وذلك لمدة سنة ونصف، حيث جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الخميس بمقر النادي بحضور جعفر سليس مدير الاحتراف بنادي الخليج، ويأتي توقيع الخليج مع صولة بعد نجاحه في فترة التجربة الميدانية التي خضع لها في الأسبوع الماضي تحت إشراف التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق والذي أوصى بالتعاقد معه لكي يكون دعامة للفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.



الجدير بالذكر بأن محمد صولة مواليد 1993م، يجيد اللعب بقدمه اليسرى في مراكز الوسط الهجومي وتدرج في نادي أهلي طرابلس الليبي حتى وصل للفريق الأول كما تم انضمامه لمنتخب بلاده الأولمبي والأول نظير تألقه في فريقه أهلي طرابلس الليبي والذي حقق معه الدوري لمرتين متتاليين والكأس والتأهل إلى دوري المجموعات في البطولة الأفريقية.



ومن جهته أكد فوزي الباشا رئيس نادي الخليج بأن التوقيع مع الليبي صولة جاء بعد نجاحه في التجربة الميدانية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة قادري متمنياً بأن يكون صولة إضافة مميزة للدانة خلال الاستحقاقات المقبلة.



في حين أبدى اللاعب محمد صولة سعادته بتوقيع عقد انتقاله للخليج وخوض تجربته الأولى خارجياً في الدوري السعودي والذي وصفه بأقوى الدوريات العربية، مشدداً على أنه سيسعى لتقديم كل ما لديه لدعم الخليج وتحقيق أهدافه خلال فترة احترافه حتى 2018.