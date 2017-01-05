نائب القادسية: قرار لجنة الاحتراف ضد إلتون "عاطفي"

الرياض - الرياضية | Thursday, 05 January 2017 - 20:30 pm

أوضح عبدالله بادغيش نائب رئيس القادسية أن فريقه تعاقد مع المحترف البرازيلي إلتون لاعب مسيمير القطري، ولاعلاقة لنا بنادي الفتح السعودي، ونحن في القادسية لا تعنينا القضية المنظورة بين الفتح والبرازيلي إلتون.



وأكد بادغيش بأنه تم رفع طلب بطاقة اللاعب إلتون مساء اليوم الخميس إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طريق نظام "tms" وننتظر الرد من اللجنة.



وطالب بادغيش لجنة الاحتراف عدم الحكم بالعاطفة إذا أردنا رياضتنا أن تتطور، حيث يرى بادغيش أن قرار لجنة الاحتراف ضد إلتون بالقرار العاطفي والغير قانوني.