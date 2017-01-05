النصر يقصي العين من كأس رئيس الإمارات

ابو ظبي - رويترز | Thursday, 05 January 2017 - 21:11 pm

ودع العين منافسات كأس رئيس الإمارات لكرة القدم من دور الثمانية بخسارته 1-صفر أمام النصر اليوم الخميس.



وفشل وصيف بطل آسيا في استغلال الفرص التي أتيحت له على مدار اللقاء، بينما استغل النصر هجمة مرتدة سريعة في الشوط الأول لينتزع الفوز.



وسدد جاسم يعقوب كرة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ليقود بطل 2015 للانتصار، ومواجهة حتا الذي تأهل أيضا إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في تاريخه.



كان العين أطاح بغريمه الأهلي في الدور السابق عندما فاز عليه 3-1 الشهر الماضي لكنه فشل في مواصلة المسيرة واستعادة اللقب الغائب منذ 2014.



وفي مباراة آخرى أقيمت اليوم عوض حتا تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 على الإمارات في وقت سابق اليوم.



ووضع مراد باتنة فريق الإمارات في المقدمة من ركلة حرة في الدقيقة 19، وجاء التعادل بعد تسع دقائق من ضربة رأس قوية للبرازيلي صمويل روزا.



وانتزع حتا الفوز بتسديدة ماهر جاسم داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33.