عيد يطالب لاعبي الأخضر بـ "المونديال".. وهوساوي الغائب الوحيد

أبوظبي - الرياضية | Thursday, 05 January 2017 - 22:54 pm

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الوقت المحدد من مساء اليوم الخميس معسكر المنتخب الوطني المقام في العاصمة الإماراتية"أبوظبي"، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018، وكان أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي السابق قد زار معسكر الأخضر، وأكد خلال زيارته على أهمية الاستمرارية متمنيا للمنتخب التوفيق وتحقيق هدف الوصول إلى روسيا.



من جهة أخرى تأخر وصول قائد الأخضر الأول أسامة هوساوي لبعثة المنتخب في أبوظبي نظراً لإلغاء الرحلة الجوية التي كان سيغادر على متنها، ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى أبوظبي خلال الساعات المقبلة.



وعلى الصعيد الميداني سيجري المنتخب السعودي يوم غدٍ الجمعة حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما ستجرى على ملعب القوات المسلحة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وستجرى الحصة التدريبية المسائية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.