إيقاف بالوتيلي مباراتين في الدوري الفرنسي

باريس - (أ ف ب) | Thursday, 05 January 2017 - 23:07 pm

أعلن نادي نيس الفرنسي الخميس أن مهاجمه الإيطالي ماريو بالويتلي سيغيب عن مباراتين وزميله المغربي يونس بلهندة عن واحدة لإيقافهما بعد طردهما في مباراة فريقهما ضد بوردو الشهر الماضي.



وقال جان بيار رفيير رئيس النادي الجنوبي الذي رافقه اللاعبان في جلسة الاستماع اليوم، تعليقا على القرار، أنه "منطقي".



وطرد بالوتيلي وبلهندة تواليا من المباراة التي أقيمت في 21 ديسمبر، وانتهت بالتعادل صفر-صفر، الأول لركله منافسه والثاني لتلفظه بكلمات بذيئة إثر تلك الحادثة.



ولن تؤثر العقوبة تحديداً على بلهندة المصاب، والذي سيغيب عن صفوف المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 14 يناير في الغابون.



أما بالوتيلي فسيغيب عن المباراة ضد لوريان في دور الـ 32 لكأس فرنسا الأحد، وعن مواجهة متز في الدوري المحلي في 15 الجاري.