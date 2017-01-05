المرداسي يضبط مواجهة الاتفاق وغلطة سراي

الدمام - الرياضية | Thursday, 05 January 2017 - 23:17 pm

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً الرباعي الدولي فهد المرداسي "ساحة"، ومحمد العبكري وعبدالله الشلوي "مساعدين"، وشكري الحنفوش حكما رابعاً، ومرعي العواجي "مقيماً" لإدارة مباراة الاتفاق وغلطة سراي التركي الودية والتي ستجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد يوم الإثنين المقبل.



وتقرر أن يصل الفريق التركي للدمام يوم الأحد عند الساعة الخامسة والنصف مساءً عبر مطار الملك فهد بوفد يضم 71 فرداً.



من جهة أخرى رفعت اللجنة المنظمة لمباراة الاتفاق وغلطة سراي التركي درجة جاهزيتها لاستضافة المباراة، التي تجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل حيث أكملت كافة الترتيبات الإدارية والفنية وذلك عبر الاتفاق مع رابطة دوري المحترفين، بتكليف عدد من منظمي مبارياتها لإدارة المباراة حيث كلفت مراقباً للمباراة عدنان البطيح، ومنسقاً عاماً خالد النعيمي، ومنسقاً إعلامياً محمد الزيات.



من جانب آخر دخل مهاجم الاتفاق صالح العمري في التدريبات اللياقية، وذلك بعد أن أنهى برنامجه العلاجي إثر الإصابة التي تعرض لها في المفصل خلال مباراة النصر الماضية،وهو في انتظار إشارة خوان جاريدو المدير الفني للفريق للدخول في التدريبات الجماعية.