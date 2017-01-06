10 أشواط في سباق الفروسية الـ41

الرياض - الرياضية | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

يقيم نادي الـفروسيـة اليوم الجمعة حفل سباقـه الـ41 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لعام 1438هـ، وذلك على مـيدان الـمـلك عبـدالعزيـز للفـروسيـة بالجـنـادرية بمدينة الرياض.

وأوضح مـعــادل بن عبداللـه المزروع مدير عام نادي الفروسية أن السباق يتكون من 10 أشواط، الأول على جائزة عبـداللـه بن حسين بن جريس - رحمه اللـه - ومسافـته 1200م، والثاني على جائزة عبداللـه بن شنار الدوسري - رحمه اللـه - ومسافـتـه 1400م، والثالث على جائزة عبداللـه بن عثمان الهزاني - رحمه اللـه - ومسافـتـه 1400م، والرابع على جائزة عبداللـه بن عسكـر (السيـد) - رحمه الله - ومسافـتـه 1600م، والخـامس على جـائـــزة عبدالله بن علي بن خنيزان - رحمه اللـه - ومسافـتـه 1600م.

وأضـاف أن الـشـــوط الـسـادس عـلى جـائــزة نادي الفروسية التقديـرية ومسافته1400م، والسابع على جـائزة عبداللـه بن محمد الجـطـيـلي - رحمـه اللـه - ومسافـتـه 2400م، والثامن على جائزة عبداللـه بن مرعيد السبيعي - رحمه اللـه - ومسافـتـه 1800م، والتاسع على جائزة مالية (مساهمة نادي الفروسية) ومسافته 1600م، والعاشر هدية نادي الفروسية سيارة 2016 ومسافته 1400م.