الأخضر في مواجهة رد الاعتبار أمام الإمارات

القاهرة ـ السيد خطاب | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

يلتقي المنـتـخب السعـودي الأول لكرة السلة عـند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة بتوقـيت الرياض، مع نظـيره الإماراتي بالصالة المغـطاة في ملعب الـقـاهرة الـدولي، في الـدور ربـع النهائي للبطـولـة العربية رقم 22 للرجال المقامة حـاليا بمـصر بـمـشاركـة 6 منتخبات عربية، وسيلتقي الفائز في المباراة بالمنتخب المغربي غدا السبت بالدور نصف النهائي للبطولة.

كما يلتقي عند الخامسة من مساء اليوم في ربع النهـائي المنتخب البحريني مع نـظـيـره الجـزائـري، وسيلـتـقي الفائـز منهما مع المنتخب المصري غدا السبـت في نصف النهائي.

وتعـتـبر مواجهة الأخضـر ونـظـيره الإمـاراتي رد اعـتـبار للأخضر، بعد أن فـاز عـلـيه منتـخب الإمارات بـفارق نقطتين فقط بالدور الأول للبطولة.

وكان المنتخب السعودي احتل المـركز الرابع في الدور الأول بـرصـيد 7 نـقاط، متـساويـا في عدد النـقاط مع منتـخب الـبـحـرين صـاحب المـركـز الـثـالث، وبـفارق نقطتين عن منـتـخب مصر صاحب المركـز الثاني، وثلاث نقاط عن المغرب المتصدر، في حين حل المنتخب الإماراتي في المركز الخامس بـ7 نقاط، وجاءت الجزائر في المركز السادس والأخير بـ5 نقاط.

ووفقا لنظام البطولة، يتأهل الأول والثاني إلى الدور نـصف الـنـهـائــي مباشرة، فيما يلعب الثالث مع السادس والرابع مع الخامس لتحديد المتأهلين لنصف النهائي.

ولعب المنتـخب السعـودي 5 مـبـاريــات في البـطـولة، حيث فاز في مبـاراتين على الجـزائـــر92ـ85، وعـلـــى البـحـرين 102ـ99، وخـسـر3 مـبـاريــات أمــام المـغـرب 64ـ70، والإمــــارات 70ـ72، ومصر50ـ73، وظهـر عـدد من لاعبي الأخضر بمستوى طيب مثل: محمد الصقر، ومرزوق المـولد، وفـهــد السالـك، ومحمد الـسويـلـم، وأحـمد المـخـتار ونـاصر أبوجلاس.