كدوان يستقبل رئيس ألمع

أبها - حسن ذيبان | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

استقبل إبراهيم كدوان مدير التعليم بمحـافـظة رجال ألمع بمكتـبه صباح أمس الخميس فايع بن يحيى الحياني رئيس نادي ألمع، حيث أعرب كدوان عن تهنئتـه وتهنئـة منسوبي التعـلـيم بالمحافظة بمناسبة فوز الفريق الأولمبي بنادي ألمع ببطولة دوري منطقة عسير للمرة الثانية على التـوالي، وقدم مدير التعليم درعا تذكاريا لنادي ألمع بهذه المناسبة.

من جهة أخرى، عقد مـجـلس إدارة نادي ألمع الرياضي مساء أمس الأول اجتـمـاعا برئاسة فـايع الحـيـانـي بـمـقــر النادي في محافظة رجال ألمـع، وتـم خـلال الاجـتـماع مـنـاقـشة الأمور الإدارية والـفـنـيـة التي تخص النادي، وقرر المجلس تعيين ناصر جبلي مشرفاً للنشاط الثقـافي ويحيى الجرعي مشرفـاً للنـشاط الاجتماعي.